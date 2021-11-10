МТС проведет ускоренный отбор кандидатов в команду одного из ключевых продуктов компании — «Мой МТС». Прислать резюме можно в течение недели. Мероприятие пройдет 17 ноября 2021 года с 10:00 до ..

МТС проведет ускоренный отбор кандидатов в команду одного из ключевых продуктов компании — «Мой МТС». Прислать резюме можно в течение недели.Мероприятие пройдет 17 ноября 2021 года с 10:00 до 20:00 по московскому времени в онлайн формате. МТС проведет собеседования для специалистов из разных областей: iOs, Android и Angular разработчиков, QA-инженеров, а также product owners, системных аналитиков, дизайнеров и UX-редакторов.Для того, чтобы принять участие в отборе, кандидатам нужно зарегистрироваться и отправить резюме. После предварительного одобрения участники получат приглашение на One day offer, где им предстоит пройти одно собеседование с экспертами МТС. По результатам интервью лучшие получат предложение о работе в тот же день. Подать заявку и получить полную информацию можно по .One day offer – формат привлечения кандидатов в компанию, в котором соискатели за один день проходят все этапы отбора и в тот же день получают предложение о трудоустройстве.