В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения сотрудников столичной полиции...

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения сотрудников столичной полиции государственными и ведомственными наградами.В церемонии приняли участие начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, руководители и личный состав ведомства в режиме видеоконференции.«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Прежде всего выражаю искреннюю благодарность ветеранам органов внутренних дел. Вы вносите неоценимый вклад в сохранение традиций службы и передаете бесценный опыт молодому поколению. Благодарю весь личный состав за добросовестную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение народу и законности», – обратился к личному составу Олег Баранов.Всего в ходе мероприятия 18 сотрудников органов внутренних дел столицы получили государственные награды, ведомственные медали Министерства внутренних дел Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности различного уровня.Также Указом президента Российской Федерации от 08 ноября 2021 года №627 полковнику юстиции Виктору Городкову, заместителю начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальнику ГСУ, присвоено специальное звание генерал-майор юстиции. Начальник ГУ МВД России по г. Москве вручил Виктору Владимировичу новое служебное удостоверение.В завершение мероприятия руководитель ГУ МВД России по г. Москве еще раз поздравил личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за достигнутые в работе результаты.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве