В городе Радужный Владимирской области на территории предприятия «Владимирский стандарт» обнаружили...

В городе Радужный Владимирской области на территории предприятия «Владимирский стандарт» обнаружили объект, инфицированный африканской чумой свиней. Постановлением врио губернатора Авдеева от 7 ноября утвержден план по ликвидации очага распространения болезни, а указом от 8 ноября объявлен карантин по АЧС на территории ООО "Владимирский стандарт".Согласно постановлению, о выявлении африканской чумы свиней необходимо известить администрацию Радужного и его жителей, провести с ними разъяснительные беседы об опасности инфекции и методах ее предупреждения.На самом предприятии организуют дезинфекцию и смену одежды на входе и выходе. Кроме этого, обрабатываться будут все транспортные средства, которые въезжают на территорию инфицированного объекта или покидают ее.Установлен запрет на посещение территории предприятия посторонними лицами, реализацию животных и продуктов их убоя. Ограничения установлены на срок до 6 декабря или пока они не будут сняты.