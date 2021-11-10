Голосование состоится 11 сентября. Сроки пришлось сдвинуть на год из-за ухода Владимира Сипягина в Госдуму.

Во Владимирской области на выборы губернатора намерены потратить почти 200 млн рублей. Сумма заложена в проекте бюджета на будущий год.Голосование состоится 11 сентября. Сроки пришлось сдвинуть на год из-заВ целом на обеспечение работы администрации и Законодательного собрания в 2022 году выделят 188 и 139 млн соответственно.На следующей неделе в региональном парламенте состоятся публичные слушания, на котором будут обсуждаться основные показатели главного финансового документа губернии.Доход запланирован на уровне 78,4 млрд рублей. Расходы составят 84,5 млрд. Дефицит – порядка 6 млрд.