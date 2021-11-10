В учреждении прокомментировали ситуацию с агрессивным поведением животных.

В Национальном парке «Мещера» прокомментировали ситуацию с вольным выпасом зубров, на которых . Парнокопытные гуляют по окраине деревни. Сообщается о случае, когда самец атаковал УАЗ и повредил дверь машины. Жители попросили сотрудников заповедника принять меры.«Возникает вопрос - что подразумевается под словом «меры»? Какие меры должен принять нацпарк, чтобы жители чувствовали себя в безопасности? Чтобы ответить на этот вопрос надо пристально присмотреться к ситуации - так ли уж опасен зубр и так ли уж невинны «пострадавшие»?», - пишет пресс-секретарь «Мещеры» Татьяна Маркова.Дело в том, что животными движет инстинкт, а человеком – разум, который подразумевает осмысленность в действиях и осознание их последствий.«Где же в этом случае разум у тех, кто в мирно пасущееся дикое животное бросается пустыми пивными бутылками? Люди подзывают млекопитающее через забор жестом, подразумевающим, что в руке что-то вкусное, а в итоге первым проявляет агрессию? Какую реакцию ждать? Благодарности? От животного, который в десятки раз больше и сильнее?», - удивляется она.Предвосхищая возмущения, Татьяна Маркова заверила, что видео с такими телодвижениями в большом количестве опубликованы в интернете.«Правильнее бы было называть таких людей провокаторами, нарочно доводящих животное до ярости. Зачем? Наверное, за тем же, зачем мартышка дразнит льва. Напоминаем местным жителям, что дикие животные в природе - это норма. Временами, особенно поздней осенью, они подходят близко к человеческому жилью - это тоже норма. Зубр - травоядное животное, которое выискивает на пашнях оставшиеся после уборки картофелины, не ломая изгороди и не заходя на придомовые участки. Сам он без причины ни за что не нападёт на человека. Не надо кричать, активно жестикулировать и бросаться в него предметами. Точно также ведут себя и многие другие представители дикой фауны: медведи, кабаны, лоси, лисы и даже тигры», - обращается к селянам официальный представитель нацпарка.Итак, при встрече с зубром необходимо максимально незаметно отойти на безопасное расстояние. Если зубр фырчит, мотает головой, значит, он проявляет агрессию и не нужно отвечать ему тем же. Запрещается приближаться к рогатому на машинах и мотоциклах.В настоящее время сотрудниками парка подготовлены дополнительные подкормочные площадки, которые помогут отвести зубров на отдалённые от населённых пунктов территории.