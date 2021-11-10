Сообщается, что съёмки уже начались, хотя названия у сериала пока нет.

Американский стриминговый видеосервис Netflix объявил о работе над вторым российский сериалом - психологической драмой с Александром Петровым в главной роли."Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой", - сообщили РИА Новости в компании.Шоураннером проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу "Чики". Он также является сценаристом проекта вместе с Алексеем Камыниным и Марселем Шайхаттаровым. В числе продюсеров - Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, а также со-продюсеры Алина Тяжлова и Мила Розанова.По словам представителей Netflix в России, съемки сериала уже начались. У сериала пока нет названия, оно будет известно позже, как и дата премьеры.Первым российским сериалом Netflix стала современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина" - "Анна К".