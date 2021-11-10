10.11.2021

2021-11-10 11:25:49

Обниматель и охотник за приведениями: названы самые необычные вакансии в России

Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали российский рынок труда и назвали наиболее необычные вакансии. Выяснилось, что некоторые работодатели готовы платить сотрудникам, в частности, – за охоту на приведений.



Так, в Новосибирске специалисты по поимке призраков могут рассчитывать на зарплату от 40 до 150 тысяч рублей, а в Екатеринбурге можно устроиться "наставником-обнимателем" за 25-70 тысяч рублей ежемесячно. В число самых странных также попала вакансия директора по первым впечатлением в Туле, который сможет получать от 35 тысяч рублей в месяц, сообщает