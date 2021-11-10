Эксклюзив
О редких растениях и животных области - в дирекции особо охраняемых природных территорий...
Эксклюзив
О редких растениях и животных области - в дирекции особо охраняемых природных территорий объявили о старте приема заявок детских исследовательских работ, посвященных природе региона.
Все работы будут презентованы на конференции, которая состоится 9 декабря во Владимире. Из-за коронавирусных ограничений в прошлом году такая конференция не проходила, но изучение юннатами уникальных обитателей флоры и фауны 33 региона не останавливалось, и лучших все равно отметили. Заявить о своих новых наблюдениях юные исследователи могут до 30 ноября, прислав письмо на почту дирекции [email protected]
Алёна Роганкова, ведущий эксперт отдела информации дирекции ООПТ:
- Все участники у нас получают дипломы ...