В Минске 2 декабря пройдет заседание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Депутаты обсудят ситуацию с беженцами.

В Минске 2 декабря пройдет заседание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Депутаты обсудят ситуацию с беженцами.Визит в Минск станет первым для Вячеслава Володина на должности спикера Государственной Думы восьмого созыва.Депутаты обсудят организационные вопросы, реализацию решений Высшего Госсовета Союзного государства. Ожидается выступление госсекретаря СГ Дмитрия Мезенцева, сообщил председатель ГД."Также обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Белоруссии", – рассказал Володин.Состав депутации Парламентского собрания Совет Госдумы утвердил в среду, 10 ноября. Из 36 человек 24 будут представлять ГД.В состав депутации войдут представители всех фракций, опытные парламентарии, представляющие граничащие с Белоруссией регионы. "А также председатели комитетов, профиль которых соответствует программам, утвержденным Высшим Госсоветом Союзного государства", – уточнил Володин.По словам спикера, в состав депутации также войдут представители комитетов по обороне и по транспорту.Ранее Володин , что на ближайшем заседании Парламентского собрания Союзного государства депутаты двух стран обсудят законодательное обеспечение решений президентов. Предстоит большая работа по унификации нормативно-правовой базы двух стран, сказал спикер.