Обвиняемая похитила банковскую карту у родственницы и несколько раз воспользовалась ею.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что на её телефон пришли смс-уведомления о списании денег со счета, а позже она обнаружила пропажу банковской карты.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 45-летней родственницы потерпевшей.В содеянном злоумышленница призналась, что некоторое время назад гостила у своих родственников. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая уснула, женщина похитила из кошелька банковскую карту и сразу же покинула квартиру. Фигурантка несколько раз использовала карту для оплаты покупок в магазинах.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.