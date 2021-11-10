Героическая история, основанная на реальных событиях. Рассказ о сильных духом людях, героях,...

Героическая история, основанная на реальных событиях. Рассказ о сильных духом людях, героях, живущих среди нас, и о подвиге, совершенном ради каждого из нас. В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьев. Два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим.Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.Жанр: драма, экшнПроизводство: «ТриИкс Медиа» совместно с Министерством обороны при участии канала «Россия 1»Режиссер-постановщик: Игорь КопыловОператоры-постановщики: Гарик Жамгарян, Евгений КордунскийАвтор сценария: Игорь КопыловПродюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Игорь КопыловВ ролях: Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и др.Возрастное ограничение: 12+Релиз: 18 ноября 2021Факты о фильме:- Первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России.- В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества.- Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре).- Майор Константин Мурахтин выступил главным консультантом на съемочной площадке фильма.- Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими.- Обстоятельства гибели Олега Пешкова и операция по спасению российскими Вооруженными Силами Константина Мурахтина переданы в картине с документальной точностью.Фильм «Небо», по мысли создателей, – картина о настоящих героях нашей Родины, готовых отдать жизни за мирное небо над головой. Основанная на реальных событиях лента – своего рода симбиоз искусства и исторической хроники. Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях – на действующих военных базах в Сирии и России. В кадре задействована подлинная боевая техника. Кинокомпания «ТриИкс Медиа» совместно с Министерством обороны РФ и каналом «Россия 1» задали себе высочайшую планку: создать фильм о сильных духом людях – о российских воинах. Главной задачей являлось через призму реальных событий показать, кто он – настоящий Русский Офицер.Девиз главного героя фильма «Неба» – «Никогда не изменяй себе!». Он не изменил слову, данному отцу. Не изменил клятве на верность Родине. Ни тяжелые испытания, ни искушения и соблазны не способны сломить его дух.Судьба такого человека, уверены создатели, никого не оставит равнодушным. Передать трагические события в Сирии способен лишь фильм, в котором нет места домыслам и фантазиям. Зрителям стоит приготовиться к максимальному погружению в историю, которая останется в сердце, потому что это картина о людях, живущих среди нас, о подвиге, совершенном ими ради каждого из нас.Инесса Юрченко, генеральный продюсер «Триикс Медиа»:«Сейчас государство уделяет огромное внимание сохранению исторической памяти о подвигах советских воинов в Великой Отечественной войне. Проводятся различные акции, культурные мероприятия и вахты Памяти, снимаются фильмы. Я считаю, что это очень правильная работа, которая позволяет сохранять память о наших Героях, участниках той страшной войны. Но хочется напомнить зрителю, что мир, который отстояли наши предки, сегодня как и прежде нуждается в защите. И сейчас, в достаточно благополучное время, кто-то ради нашего спокойствия и защиты мирной жизни действует как настоящие герои, порой жертвуя своими жизнями. Это фильм о Героях, которые живут среди нас сейчас. Это фильм о людях, которые живут для других. Это фильм о защитниках Отечества».Игорь Копылов, режиссер фильма:«История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и вдвойне волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы.Это рассказ о том, что человек до конца, до последнего дня был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам. Поэтому нам очень хотелось создать кино, при просмотре которого любой зритель в кинозале воспринимал бы происходящее на экране, как относящееся непосредственно к нему. В фильме очень много важных общечеловеческих вещей».Игорь Петренко, исполнитель роли Олега Сошникова:«Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съемках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он.С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача.Присутствие Константина Мурахтина на площадке придавало уверенность в том, что ты делаешь в кадре. Я все время озирался, все время поглядывал на него, ждал какой-то критики: так или не так. Он подходил, где-то что-то поправлял. От него исходила мощнейшая поддержка! Нам помогали и другие летчики, технический персонал, работники взлетной полосы. Такая от них поддержка, такое уважение и какая-то вера в нас шли! Мы чувствовали себя на очень серьезной страховке в этом смысле. Это придавало уверенность в том, что и для чего мы делаем.Если бы изначально не было ощущения и веры, что это правильное кино, то и проекта бы не было. На сегодняшний день мало таких фильмов – с правильным, здоровым зарядом патриотизма. А он сегодня важен и нужен. Верим, что картина будет иметь не только и не столько развлекательный, но и просветительский, воспитательный характер».Иван Батарев, исполнитель роли Константина Муравьева:«Наши герои – люди, которые просто тихо, скромно, без пафоса делают свою работу, выполняют свой долг.Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой. И сам Костя – замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись. Его участие в процессе нас, безусловно, подпитывало, давало больше энергии и повышало градус ответственности. Хотелось сделать еще более достойную и хорошую работу!Мне кажется, главное высказывание этого фильма – не изменяй себе. Это заложено режиссером. В любой критической ситуации нужно не изменять своим лучшим качествам. Это самое важное. «Небо» – не про войну, а про людей, благодаря силе характера и силе духа сохраняющих мир».Андрей Валериевич Картаполов, Заместитель Министра Обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник:«На данный момент «Небо» – это единственная всвоем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в такихмасштабах. От всей души хочется пожелать фильму удачи в прокате! «Небо» долженувидеть каждый, кому не чужды слова «долг», «честь», «защита Отечества».