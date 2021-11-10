Друзья, а вы уже подписаны на @vestivladimir в Tik-Tok? Все самые интересные сюжеты - в нашей...

Друзья, а вы уже подписаны на @vestivladimir в Tik-Tok?Все самые интересные сюжеты - в нашей ленте.Репортаж Юлии Шуваловой о юном предпринимателе Арсении Титове набрал более миллиона просмотров! 17-летний парень из Владимирской области решил стать фермером и начал разводить на своем участке кур, индюков, перепелов, уток и кроликов. Всем тонкостям дела научился на Youtube. Арсений все делает по науке, со своим проектом он участвует в областных конкурсах. Так, он стал победителем областного конкурса "Экология 2030" в номинации "Биотехнологии", а недавно занял первое место во всероссийском конкурсе "Юннат - 2021". Ему не было равных в номинации "Личное подсобное и фермерское хозяйство".