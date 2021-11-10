Причиной экологической катастрофы послужил выброс жидкого навоза.

Росприроднадзор намерен наказать ООО «Рождество» . Об этом рассказали на комиссии по ЧС Петушинского района.Причиной массовой гибели рыбы послужил выброс жидкого навоза.«Факт загрязнения подтвердился. Компания заплатит штраф, сопоставимый нанесённому ущербу. Сумма будет рассчитана по результатам исследований проб воды и почвы», − сообщили в пресс-службе администрации Петушинского района, ссылаясь на замруководителя межрегионального Роспотребнадзора Елену Краснову.Между тем, специалисты занимаются ликвидацией последствий слива. Глава района Александр Курбатов поручил докладывать о проводимых мероприятиях в ежедневном режиме. Сообщается, что владелец предприятия, фермер Джон Кописки сотрудничал с властями с момента обнаружения загрязнения.Напомним, что в начале ноября местные жители обнаружили, что в водоёме массово гибла рыба, поверхность была покрыта сплошным слоем белой пены, вода имела едкий запах. Наибольшие выбросы в приток Клязьмы наблюдались рядом с деревней Норкино и поселком Труд.Прокуратура и МВД инициировали свою проверку инцидента. Результаты находятся на контроле прокурора Владимирской области.