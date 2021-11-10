Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!Встав на смену поколениям, стражи правопорядка московской полиции с честью и достоинством продолжают дело своих предшественников.В годы непростой эпидемиологической обстановки личный состав органов внутренних дел города Москвы добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполняет ответственные задачи по охране общественного порядка, предотвращению и раскрытию преступлений, розыску злоумышленников и лиц, пропавших без вести. Отчаянно ведет борьбу с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков, осуществляет контроль за оборотом оружия и обеспечивает безопасность дорожного движения в столице.Каждый день, порой рискуя жизнью и здоровьем, вы достойно защищаете права и свободу граждан от преступных посягательств. Высокая ответственность, честность и верность Отчизне способствуют укреплению правопорядка и законности в городе Москве. Самые мужественные и отважные блюстители правопорядка, совершившие героические поступки, заслуживают глубокого уважения и авторитета среди личного состава всех подразделений московского гарнизона. В этот день мы вспоминаем товарищей, погибших при выполнении служебных обязанностей, чьи имена навечно занесены на Доску памяти ГУ МВД России по г. Москве. Их подвиг служит примером беззаветного служения Родине.Убежден, что весь личный состав московской полиции, помня о славных подвигах старших поколений, и впредь будет верен служебному долгу и Присяге.В этот праздничный день от всего сердца выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам органов внутренних дел города Москвы. Вы вносите поистине неоценимый вклад в сохранение традиций службы и передаете бесценный опыт молодому поколению.Благодарю всех за добросовестную службу! От всей души желаю успехов в профессиональной деятельности на благо нашего государства. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов