Самолету авиакомпании Россия дали имя Суздаль. Название и герб города размещены на носовой...

Самолету авиакомпании "Россия" дали имя "Суздаль". Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа. Воздушное судно рассчитан на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономе.Выполняя полёты по региональным маршрутам, этот лайнер расскажет пассажирам о нашей стране и об уникальном городе с многовековой историей, а главное привлечет туда новых туристов, - считают в авиакомпании "Россия". На торжественном мероприятии был врио губернатора Александр Авдеев. Чиновник даже посидел за штурвалом самолета. О том как это было Вести расскажут в следующем выпуске новостей. Не пропустите.