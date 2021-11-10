Он приступил к рейсам из Москвы в Белгород, Сыктывкар, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи.

Самолёту авиакомпании «Россия» присвоили имя «Суздаль». Бортовой номер судна RA-89125. Название и герб древнего города размещены на носовой части фюзеляжа. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Superjet 100 рассчитан на 87 пассажиров: 12 мест размещено в бизнес-классе, 75 − в эконом. Он приступил к рейсам из Москвы в Белгород, Астрахань, Сыктывкар, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи. Вечером после презентации «Суздаль» совершил полёт в Удмуртию.«Считаю, что это поможет развитию внутреннего туризма. В особенности перед празднованием 1000-летия города-музея», − прокомментировал врио губернатора Александр Авдеев.Напомним, что торжества начнутся со встречи 2024 года. Суздаль станет Новогодней столицей РФ.