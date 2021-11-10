Сдача жилого комплекса «Вишня-парк» во Владимире перенесена на 2022 год. Департамент архитектуры и...

Сдача жилого комплекса «Вишня-парк» во Владимире перенесена на 2022 год.Департамент архитектуры и строительства согласовал очередной перенос сроков сдачи дома в связи с изменением проекта. Застройщик решил добавить к изначально задуманному как трехэтажному дому еще два этажа. Дом на улице Мира, 24, должны были сдать еще в 2019 году, но сроки уже трижды переносились.Будущие жильцы обратились в администрацию президента, в генпрокуратуру и другие структуры, чтобы те проверили законность продления сроков и согласования увеличения этажности дома. Они считают, что застройщик несколько раз переносил сроки сдачи не из-за финансовых трудностей, а чтобы узаконить повышение этажности дома и приобрести дополнительные прибыли. Между тем, «этажность дома и количество планируемых в нем квартир само по себе является основным критерием оценки приобретаемой недвижимости для дольщиков. В связи с чем, осуществляемое после фактической продажи квартир изменение проектной документации в данной части, является умышленным обманом дольщиков, рассчитывавших приобрести жилье в малогабаритном трехэтажном доме, а также сказывается на цене приобретенных квартир и ликвидности недвижимости, на которую рассчитывали дольщики, приобретая квартиры по первоначальному проекту многоквартирного дома», - пишут владимирцы в обращении в официальные структуры.Напомним, что строительство длится с 2015 года. На строительную компанию «Транш» было подано заявление о признании ее банкротом.