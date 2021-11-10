Первичный сосудистый центр горбольницы №4 Владимира оснастили современной ангиографической установкой фирмы Philips. В депздраве сообщают, что ангиограф уже установлен и в середине ноября

Первичный сосудистый центр горбольницы №4 Владимира оснастили современной ангиографической установкой фирмы Philips. В депздраве сообщают, что ангиограф уже установлен и в середине ноября будет введён в эксплуатацию. С его помощью врачи начнут проводить диагностику сосудов сердца, операции при инфаркте миокарда, а также устанавливать электрокардиостимуляторы. Ангиограф имеет в своём составе блок, обеспечивающий качественную визуализацию, получение чёткой