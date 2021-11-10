Домработница похитила деньги из квартиры, в которой убиралась.

В октябре 2021 года в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 31-летняя местная жительница, сообщившая о хищении денежных средств.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Следов взлома обнаружено не было. При опросе полицейские выяснили, что доступ в квартиру имела домработница потерпевшей.В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции при содействии коллег из других подразделений установили местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 46-летняя местная жительница.Установлено, что фигурантка, когда получала аванс, обратила внимание, где хозяйка квартиры хранит наличные. Когда потерпевшая ушла, фигурантка забрала 35 000 рублей из потайного места и скрылась.Свою вину в содеянном женщина признала.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).