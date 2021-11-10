Спустя год после ЧП транспортный Следком завершил расследование железнодорожной катастрофы. Обвиняемые – двое электромехаников, которые, по версии следствия, решили устранить

Спустя год после ЧП транспортный Следком завершил расследование железнодорожной катастрофы. Обвиняемые – двое электромехаников, которые, по версии следствия, решили устранить неисправность на стрелочном переводе, никого не предупредив. Напомним, 16 ноября минувшего года рядом со станцией Новки-1 в Камешковском районе сошли с рельсов 35 вагонов товарного поезда. По версии транспортного Следкома, двое электромонтеров нашли на стрелочном