Усадьба Первушина в Александрове, в которой располагается Художественно-краеведческий музей,...

Усадьба Первушина в Александрове, в которой располагается Художественно-краеведческий музей, находится в плачевном состоянии. В соцсетях пользователи предупреждают, что карнизы здания в аварийном состоянии, кусок кирпича или штукатурки может упасть на голову. На заборе штукатурка уже вся облетела.Городская усадьба Первушина в городе Александрове является одним из лучших памятников гражданской архитектуры в стиле неоклассицизма конца XIX - начала XX века. По домашней легенде, прадед А.М. Первушина Алексей Иванович Жихарев осмелился в 1728 году пригласить на свою свадьбу дочь Петра Первого Елизавету Петровну, находившуюся в то время в негласной ссылке в г. Александрове. Именно будущая императрица, а в то время - цесаревна Елизавета Петровна, присвоила Жихареву фамилию Первушин.Алексей Михайлович Первушин, построивший усадьбу с великолепным парком - почетный гражданин Александрова, купец II гильдии, член Городской думы и меценат.Фото: vk.com/alexautolive