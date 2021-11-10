В Александрове появился новый арт-объект - металлический инопланетянин, похожий на лягушку. Автор -...

В Александрове появился новый арт-объект - металлический инопланетянин, похожий на лягушку. Автор - Владимир Чернышев - хорошо известен местным жителям. Скульптор уже установил в городе несколько необычных металлических фигур.Лягушкообразный инопланетянин занял место у библиотеки. Свои скульптуры Владимир делает из автомобильных запчастей. Так Александров, благодаря таланту механика Чернышева, обзавелся металлическими собакой, рыбой и фигурой железного человека. На одну такую фигуру уходит более тысячи элементов. Свои арт-объекты скульптор размещает по ночам. Говорит, это самая интересная часть работы - удивить земляков новым образом. Все они стали достопримечательностями города, местные жители любят фотографироваться с необычными скульптурами. Правда, все они хотя бы раз были повреждены вандалами. Автор надеется, космическая лягушка останется нетронутой и займет свое почетное место в этой масштабной инсталляции.