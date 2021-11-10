ознаватели рассматриваются две версии случившегося: неосторожное обращение с огнём и поджог.

В Кольчугино из-за разгерметизации газовой трубы из многоквартирного дома эвакуировали 69 жильцов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Ночью 10 ноября в 03.34 в спасательное ведомство поступил вызов с улицы Дружбы, на которой в доме №6 вспыхнул газ.«Голубое топливо выходило из трубы на вводе в кирпичный пятиэтажный дом. Среди эвакуированных было шестеро детей. Горение оперативно ликвидировано. Пострадала внешняя отделка дома на площади пол квадратных метра», - пояснили в МЧС.Прибывшие на место газовщики установили, что причиной возгорания стала разгерметизация стыка газовой трубы. Неполадки устранены.Дознаватели рассматриваются две версии случившегося: неосторожное обращение с огнём и поджог.В ГУ МЧС напоминают, что при обнаружении умышленной порчи имущества следует звонить по номерам 101 или 102. С начала года во Владимирской области по причине поджога произошло 139 пожаров. Ущерб превысил 13,8 млн рублей. Погибли пять человек, двое - получили травмы.