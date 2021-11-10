Мест, оборудованных кислородом, критически мало.

Во Владимире все пациенты ковид-госпиталя при ОКБ находятся в тяжёлом состоянии. Об этом коллегам из рассказал заведующий пульмонологическим отделением учреждения и руководитель ковидария Михаил Смирнов.«Большинство из них не привиты. Доля вакцинированных среди них составляет не более 10%. Заболевание вызвано не прививкой, а сторонними инфекциями. У нас есть места, не оснащённые ИВЛ. Мест, оборудованных кислородом, критически мало», - подчеркнул он.На 10 ноября во Владимирской области свободными оставались лишь 296 коек для больных коронавирусом.