Иммунизацию можно пройти в двух ТЦ и сетевом магазине.

В Муроме открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Привиться можно без предварительной записи в будни и выходные дни.Они организованы в ТЦ «Зефир в мармеладе». График работы: 10 - 12 ноября с 10:00 до 19:00, а 13 и 14 ноября – с 10:00 до 14:00. В ТЦ «Витязь» медики готовы сделать инъекцию с 10 по 12 ноября с 15:00 до 19:00, а 13 и 14 ноября – с 10:00 до 14:00. В «Пятёрочке» на Муромской-1 иммунизация пройдёт с 10 по 12 ноября – с 10:00 до 14:00.Налажена работа выездных бригад в комитеты территориального общественного самоуправления. В КТОС №8 на улице Льва Толстого специалисты отправятся 11 ноября. А 12 ноября – в КТОС №9 на Мечникова.При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, а также СНИЛС.На 10 ноября в Муроме первый этап вакцинации от ковида прошли более 46 тысяч человек, второй– свыше 39 тысяч. Во Владимирской области - 439778 и 384814 человек соответственно.