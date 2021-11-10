Всего за два года на реновацию потрачено 140 млн рублей.

В «Добросельском» завершается второй этап реновации парка. Завтра, 11 ноября, мэрия определит подрядчика, который обустроит центральную аллею. Стоимость контракта составит 6,6 млн рублей. На выполнение работ останется не более 11 дней. Всего за два года на его благоустройство потрачено 140 млн рублей.На территории сквера также установят рамки-опоры для информационных щитов, завершат прокладку инженерных сетей и появятся 20 камер видеонаблюдения.Общественное пространство лишится ещё 444 деревьев - подрядчики спилят 181 твёрдых и 263 мягких пород. Напомним, что 2020 году здесь уже вырубили 43 березы и ели, а также 25 клёнов и ясеней.Третий этап намечен на 2022 год.