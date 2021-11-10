Территория будущего парка Яуза преображается.

Территория будущего парка "Яуза" преображается.На северо-востоке Москвы продолжается создание самого длинного экологического парка в Европе – "Яузы". Его площадь составит 16 километров – от МКАД до Ростокинского акведука.В состав уникального природного парка вошли территории в пойме реки Чермянки. В 2021 году здесь благоустроили два участка – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В 2022-м приведут в порядок два участка у реки Яузы – вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы.Здесь уже есть панда-парк, экотропа со смотровыми площадками и местами для тихого отдыха, занятий йогой, творческих вечеров и выступлений, а также спортивные и детские площадки. Скоро завершится строительство уникального экоцентра, где будут заниматься популяризацией экологических профессий будущего.На благоустроенных участках поймы реки Чермянки высадят более 14 тысяч деревьев и кустарников."Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка. Территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.В парке уже растет почти 16,5 тысячи деревьев разного возраста, а также 11 тысяч кустарников. При выборе новых растений учитывался породный состав существующих. Все они адаптированы к сложным городским условиям.Ранее , что в парке "Яуза" обустроят голубятню – старую постройку, которая существует уже 20 лет, заменят новой. Сейчас там живут примерно 80 птиц разных пород – высоколетные венгры и спортивные чехи. К ним подселят вислокрылых голубей.Уже установлен металлический каркас голубятни. Сейчас ведутся отделочные работы. Стены будут двойные, с утеплителем, чтобы птицы не мерзли в зимний период, а полы сделают из лиственницы – экологически чистого природного материала. Новое помещения для содержания птиц по оформлению будет схоже с экотропой и деревянными настилами.