В церемонии открытия нового здания территориального отдела полиции приняли участие Мэр города Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов...

На севере Москвы прошла торжественная церемония открытия нового здания Отдела МВД России по району Бескудниково г. Москвы.В церемонии открытия нового здания территориального отдела полиции на севере Москвы приняли участие Мэр города Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, руководство УВД по САО, а также личный состав ОМВД России по району Бескудниково г. Москвы.В День сотрудника органов внутренних дел – 10 ноября, Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравили полицейских с профессиональным праздником и осмотрели новое здание.В здании Отдела МВД России по району Бескудниково созданы максимально комфортные условия для трудовой деятельности сотрудников полиции. Общая площадь трехэтажного здания составляет свыше пяти тысяч квадратных метров. Отдел оборудован спортивным залом и тиром для поддержания физической формы и профессионального роста полицейских. Также в Отделе расположено отдельно стоящее КПП, встроенный гараж на 12 автомобилей, уличная парковка, конференц-зал, комнаты приема пищи, психологической разгрузки, интерактивный тир."Мы оказываем системную помощь Главному управлению внутренних дел по созданию достойных условий службы для сотрудников, прежде всего на низовом районном уровне.За последние годы был проведён капитальный ремонт 79 райотделов полиции, построено порядка 20 новых зданий для окружных управлений, районных отделов и других подразделений МВД. В планах – продолжение работы, в т.ч. строительство ещё 13 зданий райотделов внутренних дел.Поздравляю личный состав и ветеранов московской полиции с Днём сотрудника органов внутренних дел. Благодарю за достигнутые успехи в обеспечении безопасности москвичей", – сказал Сергей Собянин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29