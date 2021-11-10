Накануне, 9 ноября, около 8 часов вечера в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Накануне, 9 ноября, около 8 часов вечера в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о горящем автомобиле. Происшествие случилось в городе Собинке, на улице Гагарина, у дома 26. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека легкового автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться по всему автомобилю и ликвидировали пожар на площади 1 кв. метр. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС. Дознаватели устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru