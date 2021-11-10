Руководство УВД по ВАО наградило подростков, которые не остались равнодушными к человеческой беде и помогли сотрудникам полиции задержать подозреваемого в попытке грабежа...

Руководство УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве наградило четверых подростков, которые не остались равнодушными к человеческой беде и помогли сотрудникам полиции задержать подозреваемого в попытке грабежа в отношении пенсионерки.Установлено, что злоумышленник возле одного из домов на 13 Парковой улице напал на 86-летнюю пенсионерку и вырвал из ее рук сумку с личными вещами. На крик о помощи пожилой женщины откликнулись четверо молодых людей в возрасте 16-17 лет. Они стали преследовать убегающего мужчину, в то время как другие прохожие вызвали полицию.В результате слаженных действий сотрудников ППСП ОМВД России по району Северное Измайлово и неравнодушных граждан злоумышленник был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался 32-летний житель Подмосковья. Сумка пенсионерки была изъята и возвращена владелице.Дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.10 ноября в здании УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное награждение школьников за их активную гражданскую позицию и оказание помощи в задержании злоумышленника. За смелость и неравнодушие, а также за грамотные действия в сложившейся ситуации юношей наградили благодарственными письмами и ценными подарками.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73