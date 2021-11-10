Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте...

Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении двух электромехаников участка сигнализации, централизации и блокировки № 2 станции Тереховицы – ст. Гороховец Владимирской дистанции СЦБ. Железнодорожники обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.Происшествие случилось почти год назад, днем 16 ноября 2020 года, мы писали об этом. По версии следствия, в нарушение требований правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, обвиняемые, выявив на стрелочном переводе ст. Новки-1 сверхнормативный люфт в шарнирном соединении электропривода, о выявленной неисправности никому не сообщили и решили устранить ее самостоятельно. Полагаясь на свой профессиональный опыт и возможность быстрого выполнения ремонтных работ на стрелочном переводе, сознательно допуская нарушение правил, обвиняемые проводили ремонт без выключения стрелочного перевода №4/4С из электрической централизации и не поставив в известность ответственного на ст. Новки-1 о работах, не запросив технологическое окно. В момент ремонта, когда стрелочный перевод был разобран, при попытке замены шарнира шибера на другой выяснилось, что тот не подходит по размеру, в связи с чем замену произвести невозможно.В 13 часов 56 минут обвиняемые получили информацию по связи громкоговорящего оповещения о приближении грузового поезда, после чего, не завершив работу, не соединив шарнир шибера с рабочей тягой и не приняв мер к остановке поезда, отошли в сторону от подвижного состава непосредственно перед его проходом.В 14 часов 07 минут на I пути станции Новки-1 произошел сход грузового поезда № 2617, 35 железнодорожных вагонов, в результате которого смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути, находившийся при исполнение своих профессиональных обязанностей.Общий размер причиненного в результате схода вагонов и его последствий ущерба составил более 170 миллионов рублей.В течение года следователями проводились следственные действия, ряд судебных экспертиз, собрана необходимая доказательная база, и уголовное дело после утверждения Приволжским транспортным прокурором обвинительного заключения в ближайшее время будет направлено в Камешковский районный суд Владимирской области.С целью недопущения повторения подобных случаев направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, сообщает следственное управление на транспорте следкома РФ.