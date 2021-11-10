Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего вязниковца, который забрался по балконам к своей возлюбленной, застал ее с любовником, а затем убил его. Мужчину обвиняют в

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего вязниковца, который забрался по балконам к своей возлюбленной, застал ее с любовником, а затем убил его. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в вечером 9 августа 2021 года обвиняемый с сожительницей пригласили в гости приятеля. Компания выпила. В