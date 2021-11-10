Причиненный собственнику ущерб возмещен в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).В середине октября текущего года в полицию обратился мужчина, сообщивший, что из его квартиры пропали телевизор, спутниковая приставка и электрическая дрель.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место кражи. Эксперты-криминалисты изъяли комплекс следов.Злоумышленник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.Установлено, что фигурант, знакомый с потерпевшим, знал, когда его не будет дома, воспользовавшись ситуацией, взломал входную дверь, похитилСвою вину в совершении кражи обвиняемый признал полностью и добровольно возместил владельцу имущественный ущерб.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.