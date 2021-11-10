Площадь физкультурно-оздоровительного парка в Михайлове-Ярцевском составит 70 тысяч квадратных метров.

Площадь физкультурно-оздоровительного парка в Михайлове-Ярцевском составит 70 тысяч квадратных метров.По статистике, каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом. В столице каждый год открываются новые спортивные объекты, воркаут-площадки, беговые и велодорожки. Подобные объекты особенно необходимы в быстроразвивающихся районах – например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).Так, в поселении Михайлово-Ярцевское вблизи деревни Конаково появится физкультурно-оздоровительный парк площадью 70 тысяч квадратных метров. Здесь будет футбольное поле, лыжные трассы, велосипедные дорожки, воркаут– и хоккейная площадки, а также места для отдыха. Но это еще не все. Более точные детали проекта будут известны позднее.На сайте "Активный гражданин" завершились общественные обсуждения данного проекта. Они проходили с 27 октября по 9 ноября. Все предложения жителей столицы будут рассмотрены разработчиками."Создание спортивного парка – важный проект для жителей Михайлово-Ярцевского", – отметила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительствуЮлиана Княжевская.Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что в городе должно быть много территорий, где можно было гулять, заниматься спортом, кататься на велосипедах, коньках и лыжах.Рассказывая о реализации программы "Мой район" в Новой Москве, градоначальник , что ТиНАО по уровню благоустройства догоняет историческую часть города. Например, в поселке Марьино отремонтировали пешеходный мост через Юрьев Ручей, а в Щербинке появилась новая зона отдыха. В поселке Шишкин Лес, по словам Собянина, приведут в порядок пустырь рядом с жилой высоткой, в Троицке на правом берегу Десны создадут рекреационную зону.Ранее "Дни.ру" строительстве спортивной и общеобразовательной школы "Самбо-70" в ТиНАО – в поселении Сосенское. Будущие чемпионы будут заниматься в просторных оборудованных классах, методических кабинетах и специальных мастерских. Дети смогут изучать основы обработки дерева и металла, кулинарию и многое другое.