Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Разбирайтесь сами...
После пожара, остались без...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Разбирайтесь сами...
После пожара, остались без электричества. Почему обитателей общежития из Гусь-Хрустального района бросили на произвол судьбы?
- Бескультурье в Вязниках
Из-за удручающего состояния, в Нововязниках закрыли Дом культуры. Какая судьба ждет старинное здание?
- Только вверх
Вверх по отвесной стене. Как готовят скалолазов и где предел человеческих возможностей?