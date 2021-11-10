Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Разбирайтесь сами... После пожара, остались без...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Разбирайтесь сами...После пожара, остались без электричества. Почему обитателей общежития из Гусь-Хрустального района бросили на произвол судьбы?- Бескультурье в ВязникахИз-за удручающего состояния, в Нововязниках закрыли Дом культуры. Какая судьба ждет старинное здание?- Только вверхВверх по отвесной стене. Как готовят скалолазов и где предел человеческих возможностей?