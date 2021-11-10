Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Начало положено? Три варианта на выбор.- Новая Быковка,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Начало положено?Три варианта на выбор.- Новая Быковка, Энергетик, Областной центр. Где в итоге власти региона намерены построить ковидный госпиталь?- Аварийный ДКЗакрыли из-за КОВИДа и аварийного состояния. Какая судьба теперь ждёт дом культуры в Нововязниках?- Волонтеры культурыИ субботник на Князь-Владимирском кладбище. Московские реставраторы и владимирские волонтеры привели в порядок могилу Александра Столетова.