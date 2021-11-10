Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Начало положено?
Три варианта на выбор.- Новая Быковка,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Начало положено?
Три варианта на выбор.- Новая Быковка, Энергетик, Областной центр. Где в итоге власти региона намерены построить ковидный госпиталь?
- Аварийный ДК
Закрыли из-за КОВИДа и аварийного состояния. Какая судьба теперь ждёт дом культуры в Нововязниках?
- Волонтеры культуры
И субботник на Князь-Владимирском кладбище. Московские реставраторы и владимирские волонтеры привели в порядок могилу Александра Столетова.