Сегодня более чем в 500 городах России доступна услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Услуга предусматривает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному ..

Сегодня более чем в 500 городах России доступна услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Услуга предусматривает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному пункту, что очень важно для компаний, ведущих бизнес в разных регионах России.Согласно данным , «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) по итогам 2020 года. По оценкам агентства, игроки рынка продолжат региональную экспансию, будут развиваться решения на основе ВАТС для компаний среднего и крупного бизнеса, связанные с поддержкой горячих линий и удаленной работой сотрудников. Причем доля лидирующего региона Москвы по доходам в прошлом году снизилась, вместе с этим выросли доли в Дальневосточном, Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах.В своей деятельности «Ростелеком» учитывает растущую потребность данной услуги в регионах. Компания активно движется в направлении широкой географической доступности «Виртуальной АТС».«Виртуальная АТС» не требует затрат на оборудование и обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.«Виртуальная АТС может использоваться любым бизнесом. Одно из основных ее преимуществ — это сочетание минимальных затрат и быстрого масштабирования услуги по мере необходимости. В нашем случае дополнительное преимущество —оказание услуги на собственной сети, а также возможность выделения городского номера с местной нумерацией более чем в 500 городах», — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба: от стартапа до крупной национальной компании и государственных структур. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Им также доступен большой выбор дополнительных функций, включая мониторинг звонков и запись телефонных разговоров.Полная информация об услугах, которые «Ростелеком» предлагает юридическим лицам, доступна на сайте или по бесплатному телефону: 8 800 200 3000.