Медперсонал проверят на корректность донесения информации до пациентки, а также на предмет соблюдения норм этики и медицинской деонтологии.

Департамент здравоохранения назначил проведение служебной проверки в отношении оператора службы скорой медицинской помощи и сотрудников «Красного креста». Она инициирована послеВ комментарии облздрава значится, что ОКБ и Городская клиническая больница скорой медицинской помощи не оказывают первичную медико-санитарную помощь.«В медучреждениях нет поликлиник с прикреплённым населением. ПЦР-тестирование пациентов предусмотрено лишь для госпитализированных больных», - уточнили в ведомстве.Вышеуказанный медперсонал проверят на корректность донесения информации до пациентки, а также на предмет соблюдения норм этики и медицинской деонтологии.Напомним, что жительница Владимира Алина Блохина в своём блоге историю о том, как её с подозрением на ковидНаходясь дома, девушка вызвала скорую помощь, но, с её слов, медики отказались ехать к ней, ибо она не прикреплена к поликлинике. При вызове врача ситуация повторилась. Больной посоветовали идти в ближайшую больницу и сделать тест.«Четыре часа меня перенаправляли из одной больницы в другую. В итоге я поехала в «Красный крест». В регистратуре надо мной посмеялись, а охранник посоветовал идти качать права к Белому дому и выгнал меня», - пояснила пациентка в соцсетях.Тем временем главврач БСП Анатолий Уколов заявил журналистам, что медики вели себя корректно.«У неё есть доказательства, что медики хамили? К слову, охрана работает по найму, мы за неё не отвечаем. Если секьюрити допустил небрежное отношение к пациенту, то можно написать жалобу. Я доложу руководству, а оно уже примет меры», - он.