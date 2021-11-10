Главврач «Красного креста» прокомментировал ситуацию с жительницей Владимира Ариной Блохиной.

Главврач «Красного креста» прокомментировал ситуацию с жительницей Владимира Ариной Блохиной, которой на днях отказали в медицинской помощи. Отчаявшись найти поликлинику, где у неё возьмут анализ на коронавирус, девушка«Взятие мазков у всех желающих в больнице скорой медицинской помощи не предусмотрено. Тестирование проводится только тем пациентам, которые в неё поступили. С подозрением на ковид ей надо было оставаться дома. До девушки никто не приходил в наше медучреждение, чтобы сделать тест», - прокомментировал ситуацию коллегам из главврач учреждения Анатолий Уколов.Тем не менее остаётся непонятным – почему в «112» жительницу Владимира отправили именно в эту больницу? В «Красном кресте» продемонстрировали журналистам запись с камер видеонаблюдения. На видео отсутствует звук, но видно, что в течение 15 минут девушка находилась в приёмном покое. За это время дежурный персонал и пациентка так и не смогли найти общий язык и понять друг друга.«У неё есть доказательства, что медики хамили? К слову, охрана работает по найму, мы за неё не отвечаем. Если секьюрити допустил небрежное отношение к пациенту, то можно написать жалобу. Я доложу руководству, а оно уже примет меры», - добавил Анатолий Уколов.В результате Арине Блохиной всё-таки удалось вызвать врача на дом.Напомним, что в ситуации разбирается департамент здравоохранения. «33Live.Ru» направил в ведомство запрос и опубликует его позицию сразу после получения ответа.