Горожанам запрещается выходить на неокрепший лёд рек и озёр.

С наступлением заморозков владимирские водоёмы начинают покрываться тонким слоем льда. До наступления устойчивых отрицательных температур покрытие является опасным, предупреждают в пресс-службе мэрии.«Не выходите на первый лёд - он очень тонкий, и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребёнка. Несоблюдение правил безопасности часто становится причиной гибели людей», - подчеркнули в горадминистрации.Напоминаем, что безопасная толщина кромки для одного человека - не менее 7 сантиметров; для катка – от 12 см; для пешей переправы – от 15 см; для проезда машин – от 30 см.В целях профилактики гибели людей с 14 ноября в городе начинается месячник безопасности на водных объектах.«Просим провести беседы с детьми, напомнить им правила поведения. Уважаемые родители, не оставляйте ребят без присмотра вблизи рек и озёр, пресекайте их игры и шалости на неокрепшем льду», - подчеркнули в Управлении гражданской защиты.Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - 112.