Во Владимире волонтеры культуры провели генеральную уборку на могиле архитектора-реставратора...

Во Владимире волонтеры культуры провели генеральную уборку на могиле архитектора-реставратора Александра Васильевича Столетова. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Репортаж Веры Куликовой.Привести в порядок место упокоения хранителя белокаменного зодчества Руси архитектора-реставратора Александра Столетова волонтеры считают долгом чести. Главный архитектор города Владимира во время Отечественной войны спас от разрушения Дмитриевский собор. Под руководством Александра Васильевича реставрировались Успенский собор и Золотые ворота, Палаты Андрея Боголюбского в Боголюбово, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и многие другие памятники средневековья.Любовь Сметанина, заведующая отделом краеведческих исследований Центральной городской библиотеки Владимира:- Прошла научно-практическая конференция, посвященная его памяти и посвященная реставрации белого камня. Так как Александр Васильевич занимался, собственно, реставрацией белого камня, мы решили провести по инициативе Госинспекции такую акцию по приведению в порядок, по благоустройству, собственно, могилы Александра Васильевича.Идею провести субботник подал отдел краеведческих исследований городской библиотеки. Инициативу поддержала Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия области.Волонтеры начали заниматься работами по благоустройству захоронения на Князь-Владимирском кладбище с весны. Убирали старые ветки, листья. Особого внимания требовал и сам памятник.Светлана Иванова, начальник отдела госнадзора и госохраны Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- В рамках проводимых волонтерских акций был очищен сам памятник. Была приглашена фирма московская, которая специализируется именно по белому камню, и памятник Столетову в настоящее время приобретает очень красивый вид.Памятник Александру Столетову сделан из того же белого камня, что и спасенные им памятники древнерусского зодчества. Его автор - архитектор Ольга Гусева. Она вместе со Столетовым занималась реставрацией памятников древнего Суздаля. Стелла была установлена в 1967-м. В порядок его приводят специалисты из Москвы.Олег Лазуткин, специалист в области гидроизоляции, реставрации (Москва):- Мы провели биоцидную обработку, то есть мы убрали мох, всю зелень, после чего нанесли специальный материал, который удаляет остаточный материал и краску. Внесли погодные условия все-таки коррективы в нашу работу, но в целом получилась хорошо, я считаю.По словам реставраторов, волонтеры, действительно, сильно им помогли. Один из добровольцев - Наталья Штукатурова. Работает закройщиком, но все свободное время отдает движению волонтеров культуры.Наталья Штукатурова, волонтер культуры:- Благодаря проекту я узнала об этом архитекторе, узнала, что это был главный архитектор города Владимира, реставрировал исторические памятники. Отдать ему дань и вообще. Я участвую во многих мероприятиях волонтеров культуры.Кстати, приведения в порядок требуют и другие захоронения Князь-Владимирского кладбища. В том числе, например, братьев Столетовых. И волонтеры культуры приглашают всех желающих принять участие в новом субботнике.Вера Куликова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”