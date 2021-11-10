Рабочая группа единогласно проголосовала за территорию облбольницы. Решение ляжет на стол врио губернатора. Ожидается, что в пятницу его утвердят.

Ковид-госпиталь построят на базе Областной клинической больницы. Владимирские власти определились с местом расположения ковидария.Напомним, что выбор стоял между . Две другие – в Энергетике и Камешковском районе оказались менее привлекательными.Все три участка 10 ноября посетили депутаты, чиновники и общественники.«Вариант с ОКБ подразумевает размещение четырёхэтажной инфекционной больницы. Она будет более компактной и долговечной», - пояснил замгубернатора, курирующий строительные вопросы, Герман Елянюшкин.Стоимость реализации проекта - 3,7 млрд рублей.Для возведения учреждения придётся срубить растущие на участке сосны. Взамен власти пообещали весной высадить новые деревья.Рабочая группа единогласно проголосовала за ОКБ. Решение ляжет на стол врио губернатора. Ожидается, что в пятницу его утвердят.