Во Владимире выбрано место под строительство ковидария. Его место определяли около 30 человек: депутаты регионального заксобрания, представители муниципальной и региональной властей,

Во Владимире выбрано место под строительство ковидария. Его место определяли около 30 человек: депутаты регионального заксобрания, представители муниципальной и региональной властей, эксперты общественной палаты и, конечно, медики. Выбор места под ковидный госпиталь пал на три точки вблизи Владимира. Первая -20 гектаров целины с зоной болот оказалась на задворках микрорайона Энергетик, вдали от цивилизации, но с