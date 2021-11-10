Ущерб превысил 170 млн рублей. Дело завели год назад. И вот сейчас его готовы передать в Камешковский районный суд.

Уголовное дело по факту на станции Новки-1 в Камешковском районе передают в суд. В результате случившегося с рельс сошли 35 вагонов с мазутом, Следствие считает, что в ЧП виноваты два электромеханика, которые нарушили правила безопасности.По версии следователей, днём 16 ноября прошлого года железнодорожники обнаружили на стрелочном переводе люфт в шарнирном соединении электропривода. Не доложив о неисправности, мужчины решили самостоятельно отремонтировать железную дорогу. Они разобрали стрелочный перевод после чего выяснилось, что замена шарнира шибера на другой невозможна. Имевшийся в наличии не подходил по размерам.«В 13.56 рабочих известили о приближающемся грузовом поезде. Механики, не соединив шарнир шибера с рабочей тягой и не приняв мер к остановке поезда, отошли от места прохождения подвижного состава. В 14.07 локомотив сошёл с рельс. 51-летний дорожный мастер владимирской дистанции пути получил травмы не совместимые с жизнью. Топливо из шести цистерн вылилось на землю», - поделились подробностями в Следственном управлении.Ущерб превысил 170 млн рублей. Дело завели год назад. И вот сейчас его готовы передать в Камешковский районный суд.Во время ликвидации последствий трагедии с места схода вывезено 14152 кубометра загрязнённого грунта, 8127 кубов отправлены на обеззараживание.Как сообщили в пресс-службе РЖД, почву обработали биопрепаратом нефтеокисляющего действия из смеси культур микроорганизмов. Планируется, что это поможет в переработке остатков мазута. Всего ожидается три этапа орошения. Для восстановления почвенно-растительного покрова на площади загрязнения