Оштрафовать за загрязнение речки. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям намерено наказать рублем фермерское хозяйство из Петушинского района.

Оштрафовать за загрязнение речки. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям намерено наказать рублем фермерское хозяйство из Петушинского района. Об этом сообщается на официальном портале администрации Петушинского района. Местные власти и надзорщики провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основной вопрос в повестке – нашумевшая экологическая ситуация на реке Большая Липня, которая является притоком Клязьмы.