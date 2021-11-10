На четыре больше, чем накануне. В регионе снова возобновился суточный рост заболеваемости. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 66 039. В

На четыре больше, чем накануне. В регионе снова возобновился суточный рост заболеваемости. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 66 039. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (75 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 69. Всего с начала пандемии в областном центре уже 15 515 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир