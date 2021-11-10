Во Владимирской области благодаря взаимодействию судебных приставов малолетнего ребёнка изъяли из...

Во Владимирской области благодаря взаимодействию судебных приставов малолетнего ребёнка изъяли из неблагополучных условий, угрожающих его здоровью.На принудительное исполнение в отделение судебных приставов Вязниковского района поступил исполнительный документ о передаче несовершеннолетнего ребенка от матери, лишенной родительских прав, в органы опеки и попечительства, информирует Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении 5-летнего и годовалого сыновей в связи с отсутствием надлежащего воспитания. У мальчиков было слабое здоровье, проблемы с учебой, но мать это не интересовало. 37-летняя женщина устраивала личную жизнь, а воспитанием и содержанием детей не занималась.На основании решения суда судебными приставами было возбуждено исполнительное производство и организованы исполнительные действия по изъятию третьего ребенка — малолетней девочки из условий, не подходящих для его жизни. В настоящие время ребенок передан представителям органов опеки и попечительства и находится в благополучных условиях, не угрожающих его здоровью.При желании должница сможет вернуть детей, обратившись в суд с доказательствами того, что основания для лишения ее в родительских правах полностью устранены.