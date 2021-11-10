В гараже мужчины изъяли товара на 5,5 млн рублей.

Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в попытке сбыта 190 тысяч пачек немаркированных сигарет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.«С июня 2020 года по конец апреля 2021 года фигурант незаконно приобрёл и хранил в гараже контрафактный табак без акцизов общей стоимостью более 5,5 млн рублей», - пояснили в ведомстве.20 апреля его подпольный склад накрыли полицейские. Против владельца крупной партии возбудили уголовное возбуждено по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Мужчине грозит до 6 лет колонии.