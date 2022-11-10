История Робинзона Крузо - в философской интерпретации. Московский семейный театр Студия Т - с...

История Робинзона Крузо - в философской интерпретации. Московский семейный театр "Студия Т" - с гастролями по Владимирской области. С заключительным спектаклем актеры выступили в Лухтоновской школе-интернате в Судогодском районе. На какие сложные вопросы отвечали дети и чем они удивили актеров - расскажет Анастасия Сахарова.Проблема одиночества и поиск внутренней опоры. Темы, казалось бы, не детские. Но историю Робинзона дети из Лухтоновской школы- интерната понимают. Каждый по-своему.Руслан Башко:- Когда я рождался, я чуть не умер, но Господ мне помог.- Ему Господ помог, что он попал на берег, и его корабль не затонул.Лиза Визгалова:- Мне запомнилось и понравилось, что когда ему папа говорил - не надо никуда ехать, а он куда-то ездил, был смелым, не боялся животных диких и построил себе забор.Крушение корабля, первые попытки обустроить жилище, приручить животных. Что хорошо, а что худо? Главный герой Алексей Шашилов спрашивает у зрителей. Вопросы непростые. Отсюда и возрастной ценз - 10+.Екатерина Максимова, продюсер театра Студия "Т":- Спектакль был задуман для подростков. Для ребят, которые входят в пубертат. И у которых мир меняется. Сильно, кардинально, быстро. То, что было вчера, сегодня уже совсем другое. И это очень похоже на историю Робинзона.Романтическим путешествие на необитаемый остров можно назвать лишь отчасти, говорит Петр Зубарев, режиссер-постановщик из Кемерово.Петр Зубарев, режиссер-постановщик спектакля "Дневник Робинзона", г.Кемерово:- Что бы ни случалось в нашей жизни, что бы ни случалось в мире, любые неприятности, испытания. Всё это повод для движения, всё это повод для нового шага.Театр Студия "Т" играет семейные спектакли в Москве для детей и взрослых. Моноспектакль "Дневник Робинзона" стал обладателем гранта Министерства культуры. Благодаря этому его уже увидели ребята из Коврова, Камешково, Гусь-Хрустального и Владимира. Позади 15 спектаклей. Некоторые детские мысли для самих актеров стали откровением.Алексей Шашилов, руководитель театра Студия "Т", г.Москва:- Был девочка, которая сказала, что... Мы обсуждали, что худо, а что хорошо. И она сказала, что когда он встретил Пятницу, это самое важное, что было, что могло случиться на этом острове. И это было для меня от подростка удивительно. Потому что я не ожидал такого разговора.Прожив почти 30 лет в одиночестве, Робинзон смог сохранить достоинство и заново построить свой мир. Не забыв, что значит быть человеком в любых обстоятельствах. А эта тема актуальна и сегодня.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”