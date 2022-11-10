11 января грядущего года истекает срок лицензий управляющих компаний, полученных до 2018 года....

11 января грядущего года истекает срок лицензий управляющих компаний, полученных до 2018 года. Таковых у нас в области 150. До установленного срока подачи (до 1 ноября) заявки на перелицензирование направили 108 организаций. 66 из них на сегодня проверено. 15 уже получили отказ (в том числе МКП «ЖКХ») - это 696 домов, сообщила Елена Андреева, главный жилинспектор региона. Решение об отказе продления лицензии теперь может быть оспорено только в суде. На данный момент ни одного иска не поступило. Пока домам будут искать новую управляющую организацию, компании с непродленными лицензиями обязаны продолжать обслуживание домов. Коммунального коллапса быть не должно.Кроме того, возможно, Госдумой будет принят законопроект, который позволит перенести сроки выдачи лицензии на июнь 2023 года. В первом чтении этот проект уже получил одобрение.Фото соб. корр.